Фото Шевченка, що зачаровує, з тренування збірної України справило фурор в мережі
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зібрав масу захоплених коментарів в інтернеті, розмістивши свою фотографію з тренування національної команди.
Фотограф відобразив Андрія Миколайовича під час стрибка, створивши абсолютну ілюзію того, що українцеві непідвладна гравітація.
За кілька годин знімок зібрав безліч відміток "подобається" в Twitter і Instagram.
"Андрій Миколайович, ви у відмінній формі! Так тримати! Чудово!", "У нас настільки крутий тренер, що може сидіти в повітрі", – пишуть користувачі в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, УАФ опублікувала розширений список гравців збірної, які готуватимуться до Ліги націй, матчі якої пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.
Відзначимо, що через травму не зіграє за збірну України в матчах Ліги націй ключовий півзахисник "Динамо".