Фото Шевченка, що зачаровує, з тренування збірної України справило фурор в мережі

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зібрав масу захоплених коментарів в інтернеті, розмістивши свою фотографію з тренування національної команди.

Фотограф відобразив Андрія Миколайовича під час стрибка, створивши абсолютну ілюзію того, що українцеві непідвладна гравітація.

Андрій Шевченко на тренуванні збірної України Instagram Андрія Шевченка

За кілька годин знімок зібрав безліч відміток "подобається" в Twitter і Instagram.

Андрій Шевченко показав свої фото Twitter Андрія Шевченка

"Андрій Миколайович, ви у відмінній формі! Так тримати! Чудово!", "У нас настільки крутий тренер, що може сидіти в повітрі", – пишуть користувачі в коментарях.

Коментарі під фотографією Андрія Шевченка Instagram Андрія Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, УАФ опублікувала розширений список гравців збірної, які готуватимуться до Ліги націй, матчі якої пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

Відзначимо, що через травму не зіграє за збірну України в матчах Ліги націй ключовий півзахисник "Динамо".

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