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Фото Роналду з Києва зібрало 7 млн ​​лайків за добу

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Зоряний форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду "підірвав" Instagram, похвалившись фотографією з київського НСК "Олімпійський" після перемоги в Лізі чемпіонів.

Спільний знімок зі своєю коханою Джорджиной Родрігес з українського стадіону всього за добу зібрав більше 7 млн ​​відміток "подобається".

"Це теж для тебе", - підписав кадр нападник збірної Португалії, щедро приправивши повідомлення сердечками.

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🏆❤️también es tuya❤️🏆

Публікація від Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи завершилася з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Особи
Джорджина РодрiгесКріштіану Роналду
Місце
УкраїнаКиїв
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