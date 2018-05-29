Фото Роналду з Києва зібрало 7 млн ​​лайків за добу

Зоряний форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду "підірвав" Instagram, похвалившись фотографією з київського НСК "Олімпійський" після перемоги в Лізі чемпіонів.
Спільний знімок зі своєю коханою Джорджиной Родрігес з українського стадіону всього за добу зібрав більше 7 млн відміток "подобається".
"Це теж для тебе", - підписав кадр нападник збірної Португалії, щедро приправивши повідомлення сердечками.
Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи завершилася з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.
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