Фото Роналду з Києва зібрало 7 млн ​​лайків за добу

Зоряний форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду "підірвав" Instagram, похвалившись фотографією з київського НСК "Олімпійський" після перемоги в Лізі чемпіонів.

Спільний знімок зі своєю коханою Джорджиной Родрігес з українського стадіону всього за добу зібрав більше 7 млн ​​відміток "подобається".

"Це теж для тебе", - підписав кадр нападник збірної Португалії, щедро приправивши повідомлення сердечками.

🏆❤️también es tuya❤️🏆 Публікація від Cristiano Ronaldo (@cristiano) 28 Май 2018 о 8:41 PDT

Нагадаємо, що вирішальна зустріч найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи завершилася з рахунком 3:1. Ключову роль в перемогу своєї команди вніс Гарет Бейл. Валлієць відзначився дублем, при тому, що перший гол уродженця Кардіффа став справжнім супершедевром.