Фото гравця "Шахтаря" використовували для поширення фейків у Білорусі

Михайло Морозов Футбол 23:45, 30.10.2020 Оновлено: 23:46, 30.10.2020

Дзеркально відображену фотографію футболіста "Шахтаря" Віктора Коваленка використали для поширення фейкових новин у Білорусі.

На своїй сторінці в Facebook користувач Віктор Северин опублікував скріншот новини, в якій повідомляється про смерть одного з білоруських студентів під час мітингу. Третьокурсника Артема Горіна нібито поранили під час мирної ходи біля площі Якуба Коласа в Мінську, проте на знімку зображений півзахисник "гірників".

Фото Віктора Коваленко використовувалося для поширення фейків
Facebook Віктора Северина

Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися після "перемоги" Олександра Лукашенка на президентських виборах в країні, який за їхніми результатами нібито набрав 80% голосів. Люди масово вийшли на вулиці і зіткнулися з жорстким опором з боку силовиків, які почали бити та затримувати мітингувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше баскетболістка збірної Білорусі, яка виступила проти Лукашенка, розповіла про нелюдські умови в ізоляторі.

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