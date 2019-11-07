Фото дня: матч "Шахтаря" в Загребі увінчався комічним випадком

Після закінчення драматичного матчу Ліги чемпіонів в Загребі між місцевим "Динамо" і донецьким "Шахтарем" (3:3) 25-річний захисник хорватського клубу Діно Періч не зміг стримати сліз.

Пожежні втішають гравця "Динамо" Загреб після матчу з "Шахтарем" sportske.jutarnji.hr

Після фінального свистка гравець впав на газон поруч із рекламним щитом. Його спробували заспокоїти пожежні, які були присутні на грі. Відповідне фото кумедного епізоду опублікувало видання Sportske novosti.

Діно Періч sportske.jutarnji.hr

Діно Періч sportske.jutarnji.hr

Діно Періч sportske.jutarnji.hr

Діно Періч sportske.jutarnji.hr

Діно Періч sportske.jutarnji.hr

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" (Загреб) – "Шахтар" відзначився неймовірною інтригою і крутою розв'язкою. За кілька хвилин до завершення матчу хорватська команда вела з рахунком 3:1, проте "гірники" в компенсований час відіграли два голи. Вирішальний м'яч був забитий з пенальті, який здійснив Андрій П'ятов, що прийшов на допомогу своїм нападникам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер 7 листопада свої матчі в Лізі Європи проведуть київське "Динамо" (о 19:55) і ПФК "Олександрія" (о 22:00).

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