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23 вересня • оновлено в 10:54
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Форвард збірної України провів шикарний матч у Бельгії

1.1т Читати матеріал російською

Нападник "Гента" і збірної України Роман Яремчук провів черговий класний матч за бельгійський клуб, забивши два м'ячі в поєдинку 8-го туру чемпіонату країни проти "Зульте Варегема".

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Belga

Форвард вийшов в стартовому складі команди і на 34-й хвилині впевнено реалізував пенальті, зрівнявши рахунок - 1:1. В середині другого тайму суперник "Гента" знову вийшов вперед. Але на 76-й хвилині завдяки активним діям українця "Гент" вирвав нічию - Яремчук здійснив ривок з м'ячем і, увійшовши в штрафний майданчик, пробив у нижній кут. Гра завершилася з рахунком 2:2.

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У нинішньому сезоні 23-річний Яремчук провів 11 матчів за "Гент", відзначившись 9 голами і 3 результативними передачами.

"Гент" йде на п'ятому місці в турнірній таблиці, відстаючи від лідера - "Стандарда" - на 4 пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня Ярмоленко забив ефектний гол "Манчестер Юнайтед" в англійській Прем'єр-лізі.

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Особа
Роман Яремчук
Місце
Бельгія Варегем
Тег
Збірна України з футболу
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