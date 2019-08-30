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Форвард збірної України отримав травму перед матчами Євро-2020

1.5т Читати матеріал російською

Нападник збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук отримав пошкодження ахіллового сухожилля, через яке не зіграв у поєдинку за свій клуб із "Рієкою" у відборі Ліги Європи.

Як повідомляє Nieuwsblad, навряд чи футболіст зіграє в найближчому турі чемпіонату Бельгії проти "Серкль Брюгге", також він ризикує не встигнути відновитися до матчів національної збірної України.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка 7 вересня зіграє з Литвою в рамках кваліфікації Євро-2020, а 10-го числа проведе спаринг із Нігерією.

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"Роман страждав протягом 2-3 тижнів, але ми все тримали під контролем. Дали йому трохи відпочити минулого тижня, але коли Яремчук відновив тренування, то відчув біль уже через півгодини. Після перевірки медики сказали, що ризик отримати травму дуже великий. Роману зробили ін'єкцію, яка прискорить процес одужання", – сказав тренер "Гента" Йессо Торуп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Яремчук забив черговий гол за "Гент" у Лізі Європи.

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Особа
Роман Яремчук
Місце
Бельгія Гент
Теги
Гент збірна України з футболу
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