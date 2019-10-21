Форвард збірної Італії потрапив у курйозну ситуацію в матчі Серії А

В рамках італійської Серії А "Лаціо" приймав удома "Аталанту". У поєдинку з неймовірною інтригою римський клуб зумів відігратися після рахунку 0:3, вирвавши на останній хвилині нічию - 3:3.

При цьому автор вирішального гола у матчі, форвард "Лаціо" і збірної Італії Чіро Іммобіле потрапив у дуже курйозну ситуацію. Реалізувавши пенальті, нападник в пориві емоцій спробував зняти футболку, але у нього нічого не вийшло. Гравець заплутався у власній амуніції і звалився на газон.

Чіро Іммобіле

Над футболістом після гри жартували вболівальники. Дісталося йому і в соцмережах. Ганський форвард лондонського "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг адресував питання безпосередньо до Іммобіле. "Якого біса ти зробив", - написав Обамеянг, прикріпивши купу смайлів.

Відзначимо, що український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відіграв весь матч проти "Лаціо".

Після восьми зіграних турів "Лаціо" йде на шостому місці в турнірній таблиці, у команди 12 очок. "Аталанта" посідає третю сходинку, у неї 17 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець римського "Лаціо" раніше перейшов до українського клубу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!