Форвард "Шальке": хочу виступати за Україну

Футболіст німецького "Шальке" і юнацької збірної України Ігаль Брук заявив, що хоче виступати за національну команду України.

Брук чистий українець, а його батьки з Луганської області, з Перевальська.

"Але я народився в Ізраїлі, потім ми переїхали в Канаду. Я міг би, звичайно, грати за збірні Ізраїлю або Канади, але хочу виступати за Україну", – цитує Брука "Профутбол Digital"

Форвард розповів, що коли йому було 16 років, він був на перегляді в декількох німецьких клубах, де добре себе проявив.

"Потім мій агент запропонував варіант поїхати на перегляд в "Баварію". Там я був десять днів, я сподобався тренеру, але після цього в команду повинен прийти новий коуч – Мирослав Клозе. Але вже Клозе не захотів брати мене в команду U-19. Він віддав перевагу місцевим футболістам", – зазначив гравець "Шальке".

Після вдалих виступів за юнацьку збірну України до батька Ігаля підійшли скаути "Манчестер Сіті".

"Вони зацікавилися мною. Але на той момент мені було менше 18 років, тому цей варіант відпав. Коли про це дізнався мій тренер в збірній, Володимир Єзерський, він мене відправив в "Шахтар". Я тренувався з дублем тиждень, вони хотіли мене підписати, але мої батьки не захотіли, щоб я був в Україні. Після цього я поїхав на перегляд до Німеччини, де уклав угоду з "Шальке", – сказав Брук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брук заявив про бажання скоріше дебютувати в "синьо-жовтiй" командi.