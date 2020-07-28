Форвард "Реала" заразився коронавірусом і пропустить матч проти "МанСіті" в ЛЧ

Михайло Морозов Футбол 16:45, 28.07.2020

Нападник "Реала" Маріано Діас здав позитивний тест на коронавірус і був відправлений на самоізоляцію.

Як повідомляє видання Marca, всі футболісти мадридського клубу пройшли тестування на наявність інфекції перед поверненням у розташування команди після короткого відпочинку, пов'язаного із закінченням чемпіонату Іспанії. Гравці здавали аналізи вдома, тому Діас не контактував ні з ким із партнерів по "Реалу".

"Футболіст добре себе почуває і дотримується правил самоізоляції", – написано в клубній заяві.

Діас пропустить матч-відповідь мадридців в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Перша гра завершилася виїзною перемогою англійців з рахунком 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник китайського клубу "Шаньдун Лунен" Маруан Феллайні вилікувався від коронавірусу і зробив хет-трик за вісім хвилин у першому матчі після повернення на поле.

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