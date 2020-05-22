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22 травня • оновлено в 20:27
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Форвард "Динамо" відреагував на відео, на якому його побили товариші по чарці

7.9т
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Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін не став заперечувати справжність скандального відео, на якому його вдарили по обличчю під час п'яного застілля.

Футболіст висловив надію на те, що ролик стане гарним прикладом для молодого покоління.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК "Динамо" Київ

"Ця неприємна ситуація трапилася чотири роки тому. Я потрапив у погану компанію і чудово розумію, що ця історія мене не прикрашає. Відтоді в моєму житті багато що змінилося. Я професійно ставлюся до футболу, постійно тримаю себе у формі. У мене прекрасна сім'я: дружина і дитина. Звичайно, зараз нічого подібного зі мною статися не може. Нехай це відео буде уроком для молодих хлопців і дівчат. Не повторюйте чужих помилок. Уважно стежте, з ким ви спілкуєтеся, і не потрапляйте в погані компанії", – наводить слова Бесєдіна Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після виходу з карантину київське "Динамо" в товариському матчі не змогло обіграти "Рух".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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