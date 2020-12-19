Форвард "Динамо" відбув річну діскваліфіацію за допінг

19 грудня закінчився річний термін дискваліфікації форварда київського "Динамо" Артема Бесєдіна.

24-річний футболіст збірної України відбував покарання за порушення антидопінгових правил, яке отримав 19 грудня 2019 року. Тому термін дії "бана" відраховувався з цього дня.

Артем виступає за "біло-синіх" з 2013 року. За цей час взяв участь в 71 поєдинку, в якому відзначився 25 забитими м'ячами.

За національну команду дебютував у 2016 році. Всього зіграв в 13 матчах. Забив два голи.

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