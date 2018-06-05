Легіонер "Динамо" покинув клуб

Бразильський нападник Жуніор Мораес прийняв рішення не продовжувати кар'єру в київському "Динамо". Футболіст попрощався з командою і її вболівальниками.

Прощальний лист нападаючий опублікував в своєму Instagram-акаунті.

"Це були незабутні, унікальні моменти, коли я був щасливий носити таку титуловану футболку. Для мене було великою честю брати участь у завоюванні важливих досягнень і титулів. Завдяки цьому, я можу сказати, що домігся багато в своїй професійній кар'єрі. Однак будь-який початок має свій кінець, і я прощаюся. Ті почуття, які мене зараз переповнюють, несуть в собі прекрасні спогади про ту дружбу, яка почалася у мене тут. Я сподіваюся, що залишив про себе переважно позитивну думку у вболівальників", - написав футболіст.

Всього за "Динамо" в Прем'єр-лізі бразилець провів 54 матчі і забив 22 м'ячі.

Про те, де продовжить кар'єру Мораес, поки нічого невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" повідомив про трансферну активності клубу на ринку цього літа.