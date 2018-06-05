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Легіонер "Динамо" покинув клуб

1.2тЧитати новину російською

Бразильський нападник Жуніор Мораес прийняв рішення не продовжувати кар'єру в київському "Динамо". Футболіст попрощався з командою і її вболівальниками.

Прощальний лист нападаючий опублікував в своєму Instagram-акаунті.

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"Це були незабутні, унікальні моменти, коли я був щасливий носити таку титуловану футболку. Для мене було великою честю брати участь у завоюванні важливих досягнень і титулів. Завдяки цьому, я можу сказати, що домігся багато в своїй професійній кар'єрі. Однак будь-який початок має свій кінець, і я прощаюся. Ті почуття, які мене зараз переповнюють, несуть в собі прекрасні спогади про ту дружбу, яка почалася у мене тут. Я сподіваюся, що залишив про себе переважно позитивну думку у вболівальників", - написав футболіст.

Всього за "Динамо" в Прем'єр-лізі бразилець провів 54 матчі і забив 22 м'ячі.

Про те, де продовжить кар'єру Мораес, поки нічого невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" повідомив про трансферну активності клубу на ринку цього літа.

Особа
Жуніор Мораес
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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