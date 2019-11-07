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7 листопада • оновлено в 21:29
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"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі

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Нова форма збірної Росії з футболу, яка була представлена в четвер, 7 листопада, і присвячена чемпіонату Європи 2020 року, викликала бурхливу реакцію у місцевих уболівальників.

На урочистому заході форму представили Рифат Жемалетдінов, Марінато Гілерме, Владислав Ігнатьєв, Зелімхан Бакаєв і Олексій Олексій Андрійович Міранчук, проте фанати висміяли як безглузду презентацію, так і дизайн екіпіровки.

"Яке убозтво. Ну чому головним героєм ролика про форму збірної Росії виступає негр, а єдиний названий футболіст Ільзат Ахметов? Нічого не маю проти ні Ільзата, ні безіменного негра, але як же тупо вибрати саме їх для форми збірної Росії", – коментує юзер відео презентації.

"Чергова варіація безідейної червоно-білої тренувальної манишки з нашитим поверх гербом і всілякою відсутністю наявного на прапорі синього. Рік за роком, уже протягом 10 років", – оцінює форму користувач.

"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
"Повний шлак і убогiсть": нова форма збірної Росії з футболу викликала істерику в мережі
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Тег
збірна Росії з футболу
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза и остальные х*хлы, а какое вам дело до формы сборной России?
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филя филя
филя филя
я несколько раз здесь доказывал что это высеры упоротых а обос упрямо врет врет что это россияне))
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2
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Mega Death
Mega Death
ИТС ол райт
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