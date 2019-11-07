Нова форма збірної Росії з футболу, яка була представлена в четвер, 7 листопада, і присвячена чемпіонату Європи 2020 року, викликала бурхливу реакцію у місцевих уболівальників.

Ми – збірна різних. Разом від краю до краю.

Представляємо домашню форму збірної Росії на # ЕВРО2020 від @adidasfootball. У продажу з 11 листопада. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp - Збірна Росії (@TeamRussia) November 7, 2019

На урочистому заході форму представили Рифат Жемалетдінов, Марінато Гілерме, Владислав Ігнатьєв, Зелімхан Бакаєв і Олексій Олексій Андрійович Міранчук, проте фанати висміяли як безглузду презентацію, так і дизайн екіпіровки.

Представлена форма збірної Росії для Євро-2020 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/5TyuX9D79U - IZ.RU (@izvestia_ru) November 7, 2019

"Яке убозтво. Ну чому головним героєм ролика про форму збірної Росії виступає негр, а єдиний названий футболіст Ільзат Ахметов? Нічого не маю проти ні Ільзата, ні безіменного негра, але як же тупо вибрати саме їх для форми збірної Росії", – коментує юзер відео презентації.

"Чергова варіація безідейної червоно-білої тренувальної манишки з нашитим поверх гербом і всілякою відсутністю наявного на прапорі синього. Рік за роком, уже протягом 10 років", – оцінює форму користувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков заявив про недоцільність проведення товариського матчу проти команди України до Євро-2020.

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