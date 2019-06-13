Фонсека вирішив забрати в "Рому" лідера "Шахтаря"

Коментуючи свій перехід у "Рому", Паулу Фонсека заявив, що хотів би бачити у своїй новій команді 3-4 гравців донецького "Шахтаря".

За інформацією авторитетної італійської газети Corriere dello Sport, серед головних пріоритетів португальця — лідер гірників Ісмаїлі. Однак трансфер бразильця виглядає проблемним, оскільки "Шахтар" хоче отримати за футболіста 20 мільйонів євро, а "Рома" готова заплатити лише 15 млн.

Ісмаїлі в матчі проти "Роми"

Зауважимо, що в контракті Ісмаїлі приписана сума відступних за гравця в розмірі 100 мільйонів євро, однак "Рома" її активувати не збирається.

У сезоні, що завершився Ісмаїлі провів за "Шахтар" 39 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, португальський фахівець Луїш Каштру призначений новим головним тренером донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє прес-служба "гірників". Контракт строком на два роки з 57-річним наставником був підписаний в середу, 12 червня. На цій посаді Каштру замінить свого співвітчизника Паулу Фонсеку.

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