Фонсека прокоментував поразку "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував поразку своєї команди в третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". На думку португальського фахівця, основною причиною такого результату став різний рівень команд.

"У цієї гри немає великої історії. "Манчестер Сіті" сьогодні був набагато кращим, ніж ми. Це команда зовсім іншого рівня. Не можу нічого сказати своїм гравцям. Ми старалися, не відходили від свого футболу. Але цього не вистачило. Ми знали, що буде дуже складно", — поділився враженнями про гру наставник "Шахтаря".

Фонсека відзначив кадрові втрати перед матчем Ліги чемпіонів, які також вплинули на результат гри.

"Без Марлоса і Тайсона усе виглядало дуже складно. У цій грі нам майже нічого не можна було зробити. У другому таймі ми трохи поліпшили контроль м'яча, але цього, звичайно, недостатньо, щоб протистояти "Сіті", - проаналізував дії своїх підопічних португальський фахівець.

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