Фонсека очолить італійський клуб — ЗМІ

Наставник донецького "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека розглядається як основний претендент на пост головного тренера одразу двох італійських команд — "Роми" і "Мілана".

Як повідомляє Forzaroma.info, керівництво римського клубу вважає Фонсеку ідеальною кандидатурою, і пропонує португальцю контракт на 3 роки із зарплатою 2 мільйони євро за сезон.

Паулу Фонсека

Зі свого оку "Мілан" активно шукає нового головного тренера після відставки Дженнаро Гаттузо. За інформацією Tuttosport, інвестори клубу наполягають, щоб команду очолив іноземний фахівець. Міланці також збираються провести переговори з головним тренером "Порто" Сержіу Консейсау і екс-наставником "Марселя" Руді Гарсією.

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов висловив готовність без проблем відпустити Фонсеку, якщо португальцю запропонує контракт один із європейських топ клубів.

Фонсека святкує чемпіонство "Шахтаря"

Паулу Фонсека тренує "Шахтар" із літа 2016 року. Під його керівництвом клуб завоював сім трофеїв, зробивши в цьому сезоні золотий дубль, вигравши і чемпіонат, і Кубок країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека зізнався, що його команда досягла максимально можливих результатів за час його роботи.

За словами наставника "гірників", команді неймовірно важко через те, що їй доводиться грати не в рідному місті.

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