Фонсека готовий заплатити, щоб піти з "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека згоден виплатити частину відступних, прописаних у нього в контракті, які гірники можуть зажадати в разі переходу фахівця в "Рому".

Про це повідомив на своїй сторінці в Твіттері італійський журналіст Джованні Капуано. Крім цього, він написав, що агент Фонсеки днями прибуде в Україну, щоб обговорити всі деталі дострокового розірвання контракту з "Шахтарем".

Фонсека готовий піти shakhtar.com

Нагадаємо, що за інформацією Affaritaliani.it, "гірники" погодилися відпустити португальського фахівця, і тепер він може очолити "Рому". Фонсека планує підписати контракт із римським клубом вже до кінця цього тижня.

Крім того, стало відомо, що португалець під час переговорів із римським клубом заявив, що його контракт із "гірниками" до 2020 року містить опцію розірвання за 5 мільйонів євро. Також у Фонсеки є джентльменська угода з президентом донеччан Рінатом Ахметовим про те, що він зможе покинути "Шахтар", не сплачуючи цю суму.

Якщо контракт з італійцями буде підписаний, то "Шахтар" може очолити бразильський тренер Антоніо Карлос Заго, який раніше працював у донецькому клубі помічником головного тренера Мірчі Луческу

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще одним претендентом на Фонсеку ЗМІ називали "Мілан".

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