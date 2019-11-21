Зграя дівчат і браслет за 1 млн: лідер "Динамо" заінтригував особистим фото

Хавбек "Динамо" Віктор Циганков стильною вечіркою відзначив день народження. Свято довелося перенести: 15 листопада, коли Віктору виповнилося 22 роки, він перебував у складі збірної України.

Віктор Циганков Instagram Віктора Циганкова

Як повідомила kp.ua, футболіст зібрав друзів в одному з київських ресторанів – Fabius. Для торжества Віктор Циганков обрав яскраве вбрання, фішкою якого став золотистий піджак.

Шанувальників, втім, здивував не тільки "прикид" динамівця, а й фото Віктора в компанії відразу двох дівчат, до яких він, ймовірно, проявляє особливі почуття.

Багато користувачів мережі захоплюються смаком динамівця. "Шикарні просто", "Ікона стилю", "Вітя, що за блиск і шик?", "Стиляга", – відзначають у коментарях.

Однак частина підписників не зрозуміли всю широту "сучасних поглядів": "Скільки у тебе дівчат?", "Без смаку абсолютно", "Вітька зажрався, останнім часом грає погано, так ще й браслет Картьє за 1 млн грн... Я розчарований" .

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков взяв участь у матчі з Сербією в відборі Євро-2020. Загалом він забив 3 м'ячі в кваліфікації чемпіонату Європи. Збірна України вперше в своїй історії завершила календарний рік без поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український футболіст наїхав на "Динамо" і "Шахтар", чиї гравці, на його думку, "позажиралися".

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