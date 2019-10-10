У мене немає почуття жалю до українців — легіонер "Динамо"

Данський легіонер київського "Динамо" Міккель Дуелунд розповів про те, чи складно людині із західним менталітетом адаптуватися до життя в Україні.

Міккель Дуелунд ФК "Динамо"

"Не можу сказати про всіх данців, але мені було легко. Подобається менталітет українців. Ви дуже багато працюєте і знаєте ціну матеріальних благ. У Данії з економічної точки зору жити легше, але це псує данське суспільство. Ви знаєте, що для того, щоб щось отримати, потрібно важко працювати, і йдете до своєї мети. У мене немає почуття жалю до українців, я просто вас поважаю", — заявив Дуелунд в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Також, за його словами, коли він приїжджає у Данію, то часто чує порожні й дурні скарги на життя.

"Коли данцям здається, що їм важко, це не так, тому що в Україні є люди, які борються за свої права. Мені подобається спостерігати за тим, як розвивається Київ. Думаю, 10 років тому такого не було", — сказав футболіст.

Крім цього, він зазначив, що йому подобається прогулюватися центром української столиці.

"Які місця відвідую найчастіше? Базу "Динамо" і ресторани. Дивився фільм "Зима у вогні", де головні події відбуваються на Майдані Незалежності. Мені подобається гуляти там і центром міста. Вражений монументом "Батьківщина-Мати". Піднявшись нагору, можна побачити неймовірну красу Києва", — додав Міккель Дуелунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уругвайський легіонер "Динамо" Карлос де Пена розповів, що ще до переходу в київський клуб багато знав про події на Майдані.

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