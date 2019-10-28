"Навіть якщо не атакує": Суркіс пояснив нічию "Динамо" з "Карпатами"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував втрату очок своєї команди в матчі 12 туру УПЛ проти "Карпат".

Ігор Суркіс komandaonline.com

"Через це потрібно пройти, не хвилюватися й рухатися далі. У нас у середу гра з "Шахтарем" у Кубку. Завтра сьогоднішній матч вже всі забудуть. Шабанов сидів засмучений. Він переймається, але це рикошет. Потрібно забивати. За 90 хвилин команда може забити, навіть якщо не атакує. Хлопці засмучені, але після єврокубків завжди так важко", – сказав президент "Динамо".

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" – "Карпати" завершився нічиєю 1:1. Львів'яни врятувалися на 85 хвилині, коли після прострілу з флангу захисник київського клубу Артем Шабанов зрізав м'яч у власні ворота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко назвав поразку його команди цілковито незаслуженою.

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