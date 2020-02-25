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25 лютого • оновлено в 13:24
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Суркіс попросив молодих гравців "Динамо" забути про дівчат

1.9т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс перед стартом поточного сезону звернувся до футболістів команди "Динамо" U-19 з мотиваційною промовою.

Цей епізод став частиною документального проєкту "Невідоме "Динамо".

Ігор Суркіс з командою "Динамо" U-19

Ігор Суркіс з командою "Динамо" U-19

dynamomania.com

"Ну що, у вас амбіції є в першу команду потрапити? Треба прагнути. Там і заробити можна, і сім'ї забезпечити свої. А якщо ви просто пограти у футбол зібралися, так я можу з вами зараз вийти пограти. А якщо серйозно – то налаштовуйтесь, доводьте. Легіонери у нас не купуються пачками, як раніше. Давайте, дорога відкрита! Дівчата, бари... Я все розумію, сам був молодим. Але це потрібно віднести на задній план, а футбол – на першому плані. І тоді все буде", – сказав Ігор Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" закликав фанатів не критикувати команду за невдачі в сезоні, а набратися терпіння. На думку боса "біло-синіх", команда перебуває на стадії будівництва через велику кількість молодих гравців.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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