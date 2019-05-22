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Фінал Ліги Європи: названо фаворита матчу Челсі – Арсенал

9.5тЧитати матеріал російською

Лондонський "Челсі" вважається фаворитом фіналу Ліги Європи в протистоянні зі своїми співвітчизниками з "Арсеналу".

Команди змагатимуться за трофей у середу, 29 травня, на Олімпійському стадіоні в Баку. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Челсі – Арсенал. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Ставки на перемогу "аристократів" приймаються з коефіцієнтом 2,35. Нічия за підсумками 90 хвилин основного часу оцінюється котируванням 3,30. А показники на успіх "Арсеналу" досягають рівня 3,00.

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Челсі – Арсенал

Челсі – Арсенал

При цьому поставити на те, що "Челсі" стане володарем трофея, можна з котируванням 1,67. На "Арсенал" аналогічна позиція оцінюється показником 2,10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Арсенал" жорстко розкритикував УЄФА через фінал Ліги Європи. Крім того, "каноніри" прийняли рішення виключити з заявки на матч у Баку рекордсмена "Шахтаря".

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Тема
Ліга Європи
Місце
АзербайджанБаку
Теги
ФК Арсенал ЛондонФК Челсі
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