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Фінал Ліги Європи: англійці влаштували демарш

7.9тЧитати матеріал російською

Лондонські "Челсі" й "Арсенал" мають намір повернути УЄФА приблизно шість тисяч квитків на фінал Ліги Європи, який відбудеться 29 травня в Баку.

За даними видання The Times, учасники вирішального матчу турніру зіткнулися з низьким попитом на квитки з боку фанатів. "Арсенал" реалізував 3500, а "Челсі" зумів продати лише 2000 перепусток. Водночас УЄФА виділив для фіналістів по 5800 квитків.

Крім того, спонсори також відмовилися від частини своїх прохідних документів на фінал Ліги Європи в кількості двох тисяч.

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Такі рішення пов'язані з дальністю перельотів до Баку, а також з труднощами з бронюванням готелів. Зазначається, що нині продано 23 тисячі квитків за місткості Олімпійського стадіону в столиці Азербайджану в 69 780 місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер лондонського "Арсеналу" і рекордсмен чемпіонатів України Генріх Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи з політичних причин.

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Тема
Ліга Європи
Місце
АзербайджанБаку
Теги
УЄФАФК ЧелсіФК Арсенал Лондон
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