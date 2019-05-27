Фінал Ліги Європи 2019: дивитися онлайн

Уже в середу, 29 травня (22:00 за київським часом) у Лізі Європи відбудеться фінальний поєдинок — за кубок боротимуться англійські "Челсі" і "Арсенал".
Нинішній фінал вже став незвичайним — вперше в історії турніру, з 2009-го, за трофей посперечаються дві команди з Англії, причому з одного міста. Але при цьому британські вболівальники не хочуть їхати на фінал, а клубам довелося повертатися квитки...
ХТО І ЯК ПОТРАПИВ ДО ФІНАЛУ
"Челсі" та "Арсенал" дійшли до фінального матчу з групової стадії. Що цікаво, обидві команди в цьому сезоні зустрічалися з українськими клубами — "Челсі" в 1/8 фіналу розгромив "Динамо" (3:0 і 5:0 ), а "Арсенал" двічі у групі обіграв "Ворсклу" (4:2 і 3:0).
"Динамо" виявилося повністю безсилим в матчі з "Челсі"
У плей-офф "Челсі" крім "Динамо" пройшов шведський "Мальме" (2:1, 3:0), чеська "Славія" (1:0 і 4:3) і німецький "Айнтрахт" (1:1, 1:1, по пен. — 4:3). "Арсенал" же розібрався з білоруським БАТЕ (0:1, 3:0), французьким "Ренном" (1:3, 3:0), італійським "Наполі" (2:0, 1:0) та іспанською "Валенсією" (3:1, 4:2).
Між собою "Челсі" і "Арсенал" грали в єврокубках лише одного разу — у Лізі чемпіонів сезону 2003/2004, коли в 1/4 фіналу "аристократи" перемогли із загальним рахунком 3:2.
ДЕ ПРОЙДЕ ФІНАЛ
Вирішальний матч ЛЄ вперше приймає Азербайджан, у столиці Баку. Гра відбудеться на стадіоні "Олімпійський" місткістю 70 тисяч глядачів.
ЧОМУ НАВКОЛО ФІНАЛУ ВИНИК СКАНДАЛ
В УЄФА розраховують, що завдяки великій місткості стадіону нинішній фінал поб'є рекорд відвідуваності Ліги Європи/Кубка УЄФА (поки він встановлений на фіналі 1999 року у Москві, "Парма" — "Лаціо").
Але напередодні матчу англійські вболівальники створили певну кризу — фанати не хочуть їхати в Баку через далеку відстань (близько 5 000 км) і недостатню кількость квитків, виділених на поєдинок. Через це клуби були змушені повертати в УЄФА квитки, отримані за своїми квотами, і можуть позбутися суттєвої підтримки.
ХТО ВИМАГАВ ПЕРЕНЕСТИ ФІНАЛ
І знову лондонські вболівальники "Арсеналу". Тут причиною став фактор півзахисника "канонірів" Генріха Мхітаряна, який не зіграє у фіналі з політичних причин.
Річ у тім, що Мхітарян як громадянин Вірменії не може відвідувати Азербайджан через конфлікт у Нагірному Карабаху. Офіційно відомо, що Генріх відвідував Нагірний Карабах, через що потрапив під санкції азербайджанської влади. І хоча в Азербайджані були готові зробити виняток для Мхітаряна, сам гравець вирішив пропустити фінал.
Having considered all the current options, we had to take the tough decision for me not to travel with the squad to the Europa League Final . It's the kind of game that does not come along very often for us players and I must admit , it hurts me a lot to miss it. I will be cheering my teammates on! Let's bring it home @arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #afc #coyg
ЧИ БУДЕ VAR?
Незважаючи на те, що по ходу турніру в матчах Ліги Європи не використовувалася система відеоповторів (VAR), у фіналі вона буде введена. Італійська бригада рефері на чолі з Джанлукою Роккі зможе вдаватися до допомоги повторів в усіх потрібних випадках.
ЩО ОТРИМАЄ ПЕРЕМОЖЕЦЬ КРІМ КУБКА
Переможець Ліги Європи завдяки останнім змінам у регламенті від УЄФА отримає також пряму путівку до групового турніру Ліги чемпіонів.
"Арсенал" виявився слабшим за "Челсі" у Прем'єр-лізі
Хоча "Челсі" вже там, забезпечивши собі 3 місце в англійській Прем'єр-лізі. І в разі перемоги "аристократів" пряму путівку в ЛЧ, відповідно до системи коефіцієнтів, отримає бронзовий призер чемпіонату Франції (5-а асоціація у рейтингу УЄФА). Якщо ж переможе "Арсенал", то саме він зіграє в наступному році в ЛЧ, оскільки в Англії посів 5-е місце, що не дає право на Лігу чемпіонів.
ЯКЕ ДОСЯГНЕННЯ ВСТАНОВИЛИ "ЧЕЛСІ" ТА "АРСЕНАЛ"
Вийшовши до фіналу Ліги Європи, "Челсі" та "Арсенал" по-своєму переписали історію — вперше у турнірі (як Ліги Європи, так і попереднього Кубка УЄФА) кубок розіграють дві команди з одного міста.
До цього у фіналі кілька разів грали команди тільки з однієї країни. Останнім був іспанський фінал сезону 2011/2012, коли у битві за кубок зустрілися "Атлетіко" (Мадрид) і "Атлетик" (Більбао).
"Атлетіко" став переможцем в останньому "національному" фіналі Ліги Європи
Що цікаво, англійські команди втретє поспіль виходять у фінал ЛЄ. У минулому сезоні "Манчестер Юнайтед" обіграв нідерландський "Аякс" (2:0), а у сезоні 2015/2016 "Ліверпуль" поступився іспанській "Севільї" (3:1).
Суто англійським фінал був лише одного разу — в найпершому сезоні Кубка УЄФА. У сезоні 1971/72 трофей розігрували у двоматчевому протистоянні "Тоттенхем" і "Вулверхемптон Вондерерс" (2:1 і 1:1).
ДЕ ДИВИТИСЯ ФІНАЛ
Українські любителі англійського протистояння "Челсі" та "Арсеналу" зможуть подивитися фінал ЛЄ у прямому ефірі телеканалу "Футбол 2". Також гру транслюватимуть російський мовник "Матч ТВ" і білоруський ТК "Білорусь 5".
ХТО ФАВОРИТ?
Букмекери надають перевагу "Челсі" — ставки на перемогу "аристократів" приймаються з коефіцієнтом 2,35. Нічия в основний час оцінюється котируванням 3,30. А успіх "Арсеналу" оцінюється показником у 3,00.
При цьому поставити на те, що "Челсі" просто стане володарем трофею, можна з котируванням 1,67. На "Арсенал" аналогічна позиція оцінюється показником 2,10.
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