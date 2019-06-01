Фінал Ліги чемпіонів: з'явилося відео церемонії нагородження

"Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів розібрався з ще одним англійським клубом - "Тоттенхемом" (2:0), вигравши 6-й кубок в своїй історії.

Фінальний поєдинок ЛЧ пройшов на іспанському стадіону "Ванда Метрополітано", де "Ліверпуль" отримав важливу нагороду.

У цьогорічному фіналі ЛЧ "ліверпульцям" вдалося виграти багато в чому завдяки швидкому голу, який вже на 2 хвилині гри забив Мохаммед Салах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фінал між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" був призначений найскандальніший рефері сезону, поставивши пенальті вже на 2 хвилині.

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