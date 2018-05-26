Російських ультрас не пустили до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Чотирьом російським футбольним ультрас було відмовлено у перетині українського кордону напередодні фіналу Ліги чемпіонів. Фанати намагалися потрапити в нашу країну через Білорусь, однак на пункті пропуску в Чернігівській області їх затримали і відправили назад.
dpsu.gov.ua
"Росіяни у віці від 21 до 28 років перетинали кордон в пункті пропуску "Нові Яриловичі" автомобілем "Форд". Чоловіки не могли чітко повідомити мету своєї подорожі до України і не мали підтверджуючих документів, також прикордонники встановили, що вони відносяться до ультрас російського ФК "Торпедо" (м Володимир). Крім того, в ході огляду в них було знайдено символіку з агресивними елементами зображення фанатів", - йдеться в заяві Держприкордонслужби України.
dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, один з російських журналістів розповів, як потрапив до Києва на фінал Ліги чемпіонів.
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