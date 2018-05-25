Фінал Ліги чемпіонів у Києві: у "Борисполі" відреагували на інцидент з фанатами "Ліверпуля"

Проблема з відміною трьох рейсів з уболівальниками "Ліверпуля" напередодні фіналу Ліги чемпіонів є наслідком відсутності комунікації аеропорту "Бориспіль" з учасниками матчу і УЄФА. Про це заявив перший заступник гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Євгеный Дихне.

"Хочу прокоментувати ситуацію з уболівальниками "Ліверпуля", перельоти яких нібито не підтверджені "Борисполем". На наше глибоке переконання, відсутність необхідної комунікації зі відправляючою стороною ("Ліверпуль" і "Реал Мадрид") за допомогою УЄФА призвело до ситуації, в якій частина уболівальників могла не потрапити на матч", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами ще на початковому етапі підготовки до фіналу турніру "Бориспіль" повідомив авіакомпаніям про обмеження по прийому широкофюзеляжних літаків. "Тому їх кількість було обмежено до 8 від кожної сторони. Проте, ми не вводили ніяких обмежень на кількість повітряних суден класу С (Boeing-737-800, Airbus-320), тобто чартерів, якими оператори могли привозити фанатів", - підкреслив менеджер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ліверпулі, коментуючи проблему з перельотом фанатів команди до Києва, зазначили, що столичній владі вдалося вирішити всі питання.