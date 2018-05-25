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Фінал Ліги чемпіонів у Києві: у "Борисполі" відреагували на інцидент з фанатами "Ліверпуля"

2.7тЧитати новину російською

Проблема з відміною трьох рейсів з уболівальниками "Ліверпуля" напередодні фіналу Ліги чемпіонів є наслідком відсутності комунікації аеропорту "Бориспіль" з учасниками матчу і УЄФА. Про це заявив перший заступник гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Євгеный Дихне.

"Хочу прокоментувати ситуацію з уболівальниками "Ліверпуля", перельоти яких нібито не підтверджені "Борисполем". На наше глибоке переконання, відсутність необхідної комунікації зі відправляючою стороною ("Ліверпуль" і "Реал Мадрид") за допомогою УЄФА призвело до ситуації, в якій частина уболівальників могла не потрапити на матч", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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За його словами ще на початковому етапі підготовки до фіналу турніру "Бориспіль" повідомив авіакомпаніям про обмеження по прийому широкофюзеляжних літаків. "Тому їх кількість було обмежено до 8 від кожної сторони. Проте, ми не вводили ніяких обмежень на кількість повітряних суден класу С (Boeing-737-800, Airbus-320), тобто чартерів, якими оператори могли привозити фанатів", - підкреслив менеджер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ліверпулі, коментуючи проблему з перельотом фанатів команди до Києва, зазначили, що столичній владі вдалося вирішити всі питання.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
БориспільФК Ліверпуль
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