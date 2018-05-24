Фінал Ліги чемпіонів: росЗМІ несподівано вступилося за Україну

Західні ЗМІ, які влаштували цькування Києва через ціни на житло і перельоти напередодні фіналу Ліги чемпіонів, в минулому році провели аналогічну інформаційну атаку на Кардіфф.

Про це нагадало російське видання Чемпионат.com, яке встало на сторону України, звинувативши колег в упередженому ставленні до нашої країни.

"Всі забули, що у минулому році у Кардіффі ціни на житло в середньому становили 1 тис фунтів за ніч, а з Мадрида прямий рейс коштував більше 700 євро. І британські ЗМІ писали про те саме: про високі ціни на квитки і божевільних власників готелів, які завищують прайс за одну ніч. Фінал Ліги чемпіонів - це завжди дорого. І неважливо, в якому місті він проходить", - відзначили російські журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський "Ліверпуль" зробив офіційну заяву в контексті антиукраїнських фейків західних ЗМІ.