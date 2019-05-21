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Фінал Ліги чемпіонів буде пов'язаний з Україною: стали відомі подробиці

9.4тЧитати матеріал російською

Струнний квартет Asturia з України зіграє гімн Ліги чемпіонів перед початком фінального матчу, який пройде 1 червня на стадіоні "Ванда Метрополітан" у Мадриді (Іспанія).

(Зліва направо): Мирослава Цибко (віолончель), Віра Валієва (скрипка), Олена Москаленко (альт), Катерина Головко (скрипка).

(Зліва направо): Мирослава Цибко (віолончель), Віра Валієва (скрипка), Олена Москаленко (альт), Катерина Головко (скрипка).

УЄФА

"Це дивовижно, що у нас є можливість виступити за кілька хвилин до початку матчу, який дивляться мільйони людей по всьому світу. Це момент, який ми будемо цінувати все життя, і ми з нетерпінням чекаємо виступу", – цитує віолончелістку Мирославу Цибко прес-служба УЄФА.

Новини
Коли фінал Ліги чемпіонів 2019: хто грає та де відбудеться

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналах ЛЧ "Ліверпуль" у фантастичній битві зумів переграти каталонську "Барселону", а "Тоттенхем" здолав сенсаційний амстердамський "Аякс", вирвавши путівку в фінал на останній секунді.

Крім того, вперше в фіналі 2013 року в фіналі Ліги чемпіонів не братимуть участі справжні ідоли світового футболу – Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Финал Лиги чемпионов будет связан с Украиной-как??? Выступлением квартета? Клоуны редакции Обоза уже не знают откуда перемоги высасывать
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Lisitsin Vitalii, А що тебе засмучує,"адекватний" ти наш?
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