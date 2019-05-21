Фінал Ліги чемпіонів буде пов'язаний з Україною: стали відомі подробиці

Струнний квартет Asturia з України зіграє гімн Ліги чемпіонів перед початком фінального матчу, який пройде 1 червня на стадіоні "Ванда Метрополітан" у Мадриді (Іспанія).

(Зліва направо): Мирослава Цибко (віолончель), Віра Валієва (скрипка), Олена Москаленко (альт), Катерина Головко (скрипка). УЄФА

"Це дивовижно, що у нас є можливість виступити за кілька хвилин до початку матчу, який дивляться мільйони людей по всьому світу. Це момент, який ми будемо цінувати все життя, і ми з нетерпінням чекаємо виступу", – цитує віолончелістку Мирославу Цибко прес-служба УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналах ЛЧ "Ліверпуль" у фантастичній битві зумів переграти каталонську "Барселону", а "Тоттенхем" здолав сенсаційний амстердамський "Аякс", вирвавши путівку в фінал на останній секунді.

Крім того, вперше в фіналі 2013 року в фіналі Ліги чемпіонів не братимуть участі справжні ідоли світового футболу – Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

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