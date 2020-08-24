Фінал Ліги чемпіонів-2020: відеоогляд матчу ПСЖ – "Баварія"

Мюнхенська "Баварія" вшосте у своїй історії виграла Лігу чемпіонів.

Напередодні у Лісабоні німецька команда з мінімальним рахунком здолала "Парі Сен-Жермен". Єдиний м'яч у грі було забито на 59-й хвилині зустрічі.

До цього ж парижани мали два розкішних моменти, щоб відкрити рахунок, проте баварців виручив воротар Мануель Нойєр.

Автором переможного для "Баварії" голу став хавбек Кінґслі Коман, який скористався навісом Йозуа Кімміха. До вашої уваги відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів-2020.

ПСЖ Франція – "Баварія" Німеччина 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 59 Коман.

ПСЖ – Навас, Кімпембе, Керер, Тіаго Сілва, Маркіньос, Еррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратті, 65), Ді Марія (Чупо-Мотінг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар.

Баварія – Нойєр, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Кімміх, Горетцка, Девіс, Алькантара (Толіссо, 86), Коман (Перішич, 68), Гнабрі (Коутіньйо, 68), Левандовскі, Мюллер.

Попередження: Девіс (28), Паредес (52), Гнабрі (52), Зюле (56), Неймар (81), Тіаго Сілва (83), Курзава (85), Мюллер (90).

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