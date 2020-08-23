Фінал Ліги чемпіонів-2020: дивитися онлайн матчу ПСЖ – "Баварія"

Німецька "Баварія" та французький "Парі Сен-Жермен" в неділю, 23 серпня, зіграють у фіналі Ліги чемпіонів.

Головний клубний трофей Європи буде розіграно у Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів-2020 ПСЖ – Баварія. Час початку гри – 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПСЖ – БАВАРІЯ

Побачити битву фіналістів турніру можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

У Росії поєдинок парижан і мюнхенців покажуть "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1". Також трансляцію з Лісабона проведе "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ПСЖ – БАВАРІЯ

Фаворитом гри справедливо вважається німецький колектив, який виграв всі 10 матчів в турнірі з загальним рахунком 42:8. Ставки на перемогу "Баварії" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,08.

Нічия оцінюється котируванням 4,10. А показники на успіх ПСЖ досягають рівня 3,20.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати вирішальний матч сезону в Лізі чемпіонів довірили бригаді арбітрів з Італії, яку очолив Даніеле Орсато.

Даніеле Орсато – головний арбітр фіналу ЛЧ-2020

Допомагати йому будуть лайнсмени Лоренцо Манганелла та Алессандро Джаллатіні. Роль четвертого судді дісталася Овідіу Хацегану з Румунії.

Систему відеодопомоги арбітрам очолить Массіміліано Ірраті.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Томас Тухель, головний тренер ПСЖ:

– У півфіналі ми проповідували свій стиль гри, контролювали контратаки суперника. Моя команда робила ставку на ривки атакуючих футболістів між лініями суперника. Що я можу сказати Неймару про те, як забивати голи? Я за кар'єру забив, може, голи два. Я нічого не можу йому сказати про це, а Мбаппе може.

Ханс-Дітер Флік, головний тренер "Баварії":

– ПСЖ – відмінна команда, вони пробилися до півфіналу, а тепер і до фіналу. Ми проаналізуємо деякі аспекти, ми знаємо, що у них швидкі гравці. Ми постараємося організувати нашу оборону, але зрозуміло, що наша головна зброя – тиск на суперника.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Ріко – Керер, Тьяго Сілва, Кімпембе, Бернат – Верратті, Маркіньос, Еррера – Ді Марія, Неймар, Мбаппе

"Баварія": Нойєр – Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс – Горецка, Тьяго – Перішич, Мюллер, Гнабрі – Левандовскі

СТАТИСТИКА ЗУСТРІЧЕЙ

Команди вже вісім разів зіграли одна з одною. Всі матчі відбулися на групових етапах Ліги чемпіонів. П'ять перемог здобули французи, а німці були сильнішими три рази. Цікаво, що при цьому різниця м'ячів в протистоянні 12-11 на користь парижан.

В останній раз ПСЖ і Баварія зустрічали у сезоні 2017/2018, обмінявшись домашніми перемогами – 3:0 в Парижі і 3:1 в Мюнхені.

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