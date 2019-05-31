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Фінал Ліги чемпіонів-2019: з'явився прогноз Роналдо

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Легендарний бразильський нападаючий Роналдо висловив упевненість у перемозі "Ліверпуля" над співвітчизниками з "Тоттенхема" у фіналі Ліги чемпіонів-2019.

Колишній футболіст каталонської "Барселони", міланського "Інтера" і мадридського "Реала", дворазовий чемпіон світу навіть зробив прогноз на точний рахунок поєдинку у Мадриді. На думку Зубастика, підопічні Юргена Клоппа будуть сильнішими за свого лондонського опонента — 3:1.

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Де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль: розклад трансляцій

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2019 відбудеться в суботу, 1 червня. Гра пройде на стадіоні мадридського "Атлетіко" — "Ванда Метрополітан". Початок – о 22:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп відзначився скандальними висловлюваннями про проведення фіналів єврокубків у Східній Європі, приписавши Київ до Росії.

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Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Особа
Роналдо
Теги
ФК ЛіверпульТоттенхем Хотспур
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