Фінал Ліги чемпіонів 2019: всі подробиці, відео голів, результат онлайн

27 ТРАВНЯ. Головний тренер "Тоттенхема" Маурісіо Печеттіно: "Фінал ЛЧ означає те, що ми на вершині футбольного світу. Багато хто тут так і не побував. Тим не менш, необхідно залишатися скромними і насолоджуватися кожним моментом. Ми відчуваємо почуття подяки — футболу, клубу, виконавцям".

25 ТРАВНЯ. "Ліверпуль" має намір домогтися від УЄФА перерозподілу квитків. "Червоним" не подобається, що квота для фіналістів обмежилася кількістю 16613 тікетів. "Ванда Метрополітано" вміщує 64000 глядачів.

23 ТРАВНЯ. Гімн Ліги чемпіонів перед фінальним матчем виконає струнний квартет з України під назвою Asturia.

20 ТРАВНЯ. Вперше у фіналі Ліги чемпіонів тренери команд зможуть використовувати нововведення щодо заявки на матч. Це стало можливим завдяки змінам регламенту.

17 ТРАВНЯ. "Ліверпуль" оголосив про те, що штрафуватиме своїх фанатів за перепродаж квитків на фінал. Команда отримала 17000 тікетів на "Ванда Метрополітан", а заявок надійшло вже понад 30000. Перекупникам пригрозили кримінальним переслідуванням, забороною на відвідування "Енфілда".

15 ТРАВНЯ. Букмекери назвали "Ліверпуль" фаворитом матчу. Ставки на перемогу "червоних" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,95. На "Тоттенхем" можна поставити з котируванням 4,00.

14 ТРАВНЯ. Стало відоме ім'я головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів. Обслуговуватиме зустріч словенець Дамір Скоміна, який у цьому сезоні втрапив у два скандали на стадії 1/8 фіналу.

13 ТРАВНЯ. УЄФА несподівано надав "Ліверпулю" негласний статус господарів фіналу-2019. Таке рішення було ухвалене у зв'язку з питаннями безпеки.

10 ТРАВНЯ. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп вважає Київ російським містом.

