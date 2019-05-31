Фінал Ліги чемпіонів 2019: всі подробиці, відео голів, результат онлайн

Через 11 років у фіналі Ліги чемпіонів знову англійське дербі — кубок розіграють "Ліверпуль" і "Тоттенхем".

OBOZREVATEL уважно стежить за всіма подробицями фінального матчу, який відбудеться у Мадриді, і проведе онлайн-трансляцію гри "Ліверпуль" — "Тоттенхем".

27 ТРАВНЯ. Головний тренер "Тоттенхема" Маурісіо Печеттіно: "Фінал ЛЧ означає те, що ми на вершині футбольного світу. Багато хто тут так і не побував. Тим не менш, необхідно залишатися скромними і насолоджуватися кожним моментом. Ми відчуваємо почуття подяки — футболу, клубу, виконавцям".

25 ТРАВНЯ. "Ліверпуль" має намір домогтися від УЄФА перерозподілу квитків. "Червоним" не подобається, що квота для фіналістів обмежилася кількістю 16613 тікетів. "Ванда Метрополітано" вміщує 64000 глядачів.

23 ТРАВНЯ. Гімн Ліги чемпіонів перед фінальним матчем виконає струнний квартет з України під назвою Asturia.

UEFA, Madrid'deki Şampiyonlar Ligi finalinin devre arasında Ukraynalı müzik grubu Asturia Girls'ün performans sergileyeceğini duyurdu. 🎻



🗓1 Haziran 2019

📍Wanda Metropolitano

🔥Liverpool - Tottenham pic.twitter.com/VcLBLDPF82 — Sporx (@sporx) 22 травня 2019 р.

20 ТРАВНЯ. Вперше у фіналі Ліги чемпіонів тренери команд зможуть використовувати нововведення щодо заявки на матч. Це стало можливим завдяки змінам регламенту.

17 ТРАВНЯ. "Ліверпуль" оголосив про те, що штрафуватиме своїх фанатів за перепродаж квитків на фінал. Команда отримала 17000 тікетів на "Ванда Метрополітан", а заявок надійшло вже понад 30000. Перекупникам пригрозили кримінальним переслідуванням, забороною на відвідування "Енфілда".

15 ТРАВНЯ. Букмекери назвали "Ліверпуль" фаворитом матчу. Ставки на перемогу "червоних" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,95. На "Тоттенхем" можна поставити з котируванням 4,00.

14 ТРАВНЯ. Стало відоме ім'я головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів. Обслуговуватиме зустріч словенець Дамір Скоміна, який у цьому сезоні втрапив у два скандали на стадії 1/8 фіналу.

13 ТРАВНЯ. УЄФА несподівано надав "Ліверпулю" негласний статус господарів фіналу-2019. Таке рішення було ухвалене у зв'язку з питаннями безпеки.

10 ТРАВНЯ. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп вважає Київ російським містом.

"I don't know what these people have for breakfast. It is irresponsible"



Jurgen Klopp slams UEFA over their Champions League and Europa League Final arrangements.



More: https://t.co/5HcpRHt7NQ pic.twitter.com/KLU8khIHqq — Sky Sports News (@SkySportsNews) 10 травня 2019 р.

10 ТРАВНЯ. Англійські клуби встановили неймовірне досягнення в нинішньому єврокубковому сезоні. Вперше в історії трофеї двох головних континентальних турнірів розіграють представники однієї країни. "Ліверпуль" і "Тоттенхем" в ЛЧ та "Арсенал" із "Челсі" в ЛЄ.

8 ТРАВНЯ. Пару "Ліверпулю" у вирішальному матчі склав лондонський "Тоттенхем". "Шпори" у неймовірному стилі на останній секунді вирвали путівку у фінал в "Аякса".

7 ТРАВНЯ. Першим фіналістом Ліги чемпіонів став англійський "Ліверпуль". Після розгрому на "Камп Ноу" команда Юргена Клоппа знищила суперника на своєму полі — 4:0.

3 ТРАВНЯ. УЄФА оголосив суми призових для фіналістів. Переможець Ліги чемпіонів отримає 19 мільйонів євро, а той, хто програв у фіналі — на чотири мільйони менше.

2 ТРАВНЯ. У перших півфіналах перемоги здобули "Аякс" і "Барселона". Нідерландці на виїзді здолали "Тоттенхем" — 0:1. А іспанський гранд розгромив "Ліверпуль" на своєму полі — 3:0.

КОЛИ ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня, у суботу. Це буде останній матч сезону у клубному футболі, а після закриття ЛЧ свої матчі у відборі на Євро і у фіналі Ліги націй проведуть збірні команди країн. Нинішній фінал стане вже 9-м в історії Ліги чемпіонів, який відбувається по суботах — до 2010-го головний єврокубковий трофей незмінно розігрували у середу.

ХТО ЗІГРАЄ У ФІНАЛІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Хто саме зіграє у фіналі на мадридському "Ванда Метрополітано", стало відомо на початку травня. 30 квітня і 1 травня відбулися перші півфінали — "Тоттенхем" — "Аякс" і "Барселона" — "Ліверпуль", а поєдинки у відповідь відбулися за тиждень, 7 і 8 травня. Потім у команд буде трохи більше трьох тижнів на підготовку до фіналу.

Востаннє "Аякс" грав у фіналі Ліги чемпіонів у далекому 1996 році. "Барселона" ж і "Ліверпуль" востаннє розігрували кубок зовсім нещодавно — у 2015 і 2018 роках відповідно (англійці прикро поступилися "Реалу" у Києві на "Олімпійському"). І тільки "Тоттенхем" у цій компанії "бідний родич" — лондонці ще ніколи не доходили до вирішального матчу ЛЧ, максимум граючи в 1/2-й. Номінальним господарем фіналу буде переможець пари "Тоттенхем" — "Аякс".

На початку сезону у мадридців було чимало надій побачити свою команду (а то і дві!) в домашньому фіналі, але доля вже відвернулася від Мадрида. "Реал", вигравши три попередні Ліги чемпіонів, у 1/8-й сенсаційно "згорів" "Аяксу", а багатообіцяючий "Атлетіко" після домашньої перемоги над "Ювентусом" (2:0) у гостях пропустив "трійку" від Кріштіану Роналду.

Мадрид стане другим містом у Європі, яке прийняло 5 фіналів Ліги чемпіонів. До цього чотири такі матчі проходили на "Сантьяго Бернабеу" — у 1957, 1969, 1980 і 2010 роках. Для "Ванда Метрополітан" (який є стадіоном "Атлетіко") це буде перший матч такого масштабу на міжнародній арені. Хоча якщо згадати пристрасті у боротьбі за проведення фіналу, коли матч спочатку віддали Баку, "Метрополітано" міг цілком залишитися збоку.

Новий стадіон "Атлетіко" було відкрито у 2017 році, він вміщує 68 тис. глядачів, будучи побудованим на місці старої арени "Метрополітано" за 240 млн. євро. На сьогодні "Ванда" є одним із найсучасніших і найпрогресивніших арен у світі, відбираючи собі статус головного стадіону Мадрида у старенького "Сантьяго Бернабеу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА покарав київське "Динамо" за матч Ліги Європи.

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