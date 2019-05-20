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Фінал Ліги чемпіонів 2019: вперше буде використано важливе нововведення

9.1тЧитати матеріал російською

У фіналі Ліги чемпіонів 2019 року, який 1 червня відбудеться в Мадриді, тренери команд вперше зможуть внести до заявки не 18, а 23 футболіста.

Це стало можливим завдяки внесенню змін до регламенту проведення вирішального матчу турніру. У такий спосіб наставники "Ліверпуля" Юрген Клопп і лондонського "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно зможуть заявити як запасних одразу 12 гравців, як це відбувається у фінальних стадіях чемпіонатів світу та Європи.

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Крім того, аналогічно вперше зможуть задовольнятися цими нововведенням і фіналісти Ліги Європи – лондонські "Челсі" і "Арсенал", які розіграють трофей уже 29 травня в Баку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) ухвалив несподіване рішення щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів 2019 року.

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Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
ФК ЛіверпульТоттенхем Хотспур
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