ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Фінал Ліги чемпіонів-2019: українки приголомшили УЄФА

504Читати матеріал російською

Український квартет Asturia Girls, який виконає гімн Ліги чемпіонів перед фінальним матчем нинішнього розіграшу турніру, викликав неймовірний захват у УЄФА.

За словами представника наших дівчат, організатори мадридського фіналу настільки були вражені майстерністю Asturia Girls, що запропонували квартету виконати не тільки футбольний хіт, а й ще одну композицію.

"Виконання гімну Asturia Girls вийшов настільки хорошим, що УЄФА попросив нас зробити щось ще. І ми домовилися про другий номер, з яким ви ознайомитеся в день матчу", – цитує менеджера українок RMC Sport.

Новини
Де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль: розклад трансляцій

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2019 пройде в суботу, 1 червня, на стадіоні "Ванда Метрополітан". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний бразильський футболіст Роналдо дав однозначну прогноз на фінал Ліги чемпіонів-2019.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Місце
ІспаніяМадрид
Теги
Тоттенхем ХотспурФК Ліверпуль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки