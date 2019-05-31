Фінал Ліги чемпіонів-2019: українки приголомшили УЄФА

Український квартет Asturia Girls, який виконає гімн Ліги чемпіонів перед фінальним матчем нинішнього розіграшу турніру, викликав неймовірний захват у УЄФА.
За словами представника наших дівчат, організатори мадридського фіналу настільки були вражені майстерністю Asturia Girls, що запропонували квартету виконати не тільки футбольний хіт, а й ще одну композицію.
"Виконання гімну Asturia Girls вийшов настільки хорошим, що УЄФА попросив нас зробити щось ще. І ми домовилися про другий номер, з яким ви ознайомитеся в день матчу", – цитує менеджера українок RMC Sport.
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Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2019 пройде в суботу, 1 червня, на стадіоні "Ванда Метрополітан". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний бразильський футболіст Роналдо дав однозначну прогноз на фінал Ліги чемпіонів-2019.
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