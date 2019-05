Фінал Ліги чемпіонів-2019: дивитися онлайн

До вирішального матчу Ліги чемпіонів залишається два тижні. 1 червня в Мадриді буде надзвичайно спекотно, адже на "Ванда Метрополітано" відбудеться англійське дербі.

20 ТРАВНЯ. Вперше в фіналі Ліги чемпіонів тренери команд зможуть використовувати нововведення щодо заявки на матч. Це стало можливим завдяки змінам регламенту.

17 ТРАВНЯ. "Ліверпуль" оголосив про те, що буде штрафувати своїх фанатів за перепродаж квитків на фінал. Команда отримала 17000 тікетів на "Ванда Метрополітан", а заявок надійшло вже більше 30000. Перекупникам пригрозили кримінальним переслідуванням, забороною на відвідування "Енфілда".

15 ТРАВНЯ. Букмекери назвали "Ліверпуль" фаворитом матч. Ставки на перемогу "червоних" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,95. На "Тоттенхем" можна поставити з котируванням 4,00.

14 ТРАВНЯ. Стало відоме ім'я головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів. Обслуговувати зустріч буде словенець Дамір Скоміна, який у нинішньому сезоні потрапив у два скандали на стадії 1/8 фіналу.

13 ТРАВНЯ. УЄФА несподівано надав "Ліверпулю" негласний статус господарів фіналу-2019. Таке рішення було ухвалено в зв'язку з питаннями безпеки.

10 ТРАВНЯ. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп вважає Київ російським містом.

"I don't know what these people have for breakfast. It is irresponsible"



Jurgen Klopp slams UEFA over their Champions League and Europa League Final arrangements.



More: https://t.co/5HcpRHt7NQ pic.twitter.com/KLU8khIHqq