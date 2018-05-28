З приводу фіналу Ліги чемпіонів, хай йому грець. Це було неймовірно по емоціям і зовсім ідіотськи за змістом. Помилки Каріуса, травма Салаха, поведінка Рамоса, геній Зідана (красень! Знову він з заміною в точку влучив), шедевр Бейла...

Це, звичайно, круто, але ви можете згадати ще одну таку команду, якій би так перло? Помилки суддів (Клаттенбург, Кашшаї, Чакир, підозри на Олівера), дикі ляпи воротарів суперника (Трапп, Ульрайх, Каріус), неймовірні голи (Кріштіану, Бейл)...

У Києві "Реал" створив аж один момент (удар Бензема) і забив тричі. Все інше - подарунок долі. Вони не просто бога за бороду зловили, він у них на розігріві виступає. У вигляді Дуа Ліпи, бггг.

І це просто дичина. Ви зараз напишете про "Барселону", звичайно (Овребо, Айтекін і решта товаришів), але у каталонців не було такої концентрації прухи. Hala Madrid ептіть. Тьху.