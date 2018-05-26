Фінал ЛЧ у Києві: Порошенко оголосив наступну спортивну мету України

Президент України Петро Порошенко розповів, що наступною метою після фіналу Ліги Чемпіонів для країни буде проведення матчу Суперкубка УЄФА або фіналу Ліги Європи.

"Радий бачити щасливі обличчя українців і десятки тисяч футбольних вболівальників з усього світу, які приїхали до Києва. Особисто я сьогодні підтримуватиму обидва клуби. Так само і моя родина: син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду "Динамо" Київ – палкий вболівальник "Ліверпуля", а от моя донька Євгенія – чітко за "Реал", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами президента, напередодні матчу він був радий почути позитивні відгуки президента УЄФА Олександра Чеферіна щодо високого рівеню організації фіналу Ліги Чемпіонів у Києві.

"А наступною ціллю для України буде проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи. Тож вболіваємо сьогодні і чекаємо на наступні футбольні свята", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко спрогнозував результат матчу між "Ліверпулем" і мадридським "Реалом".