Фінал Кубка України можуть знову перенести, – ЗМІ назвали нове місто

Фінальний матч Кубка України вдруге перенесуть на інший стадіон, повідомляє "24 канал".

З імовірністю у 99% матч "Динамо" – "Ворскла" відбудеться не на "Арені Львів", а в Харкові на стадіоні "Металіст".

В Українській асоціації футболу (УАФ) виданню повідомили, що рішення про перенесення фіналу ще не ухвалено офіційно. Доля місця проведення фіналу визначиться 26 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку планувалося, що фінал пройде в Тернополі. Але гру перенесли до Львова через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Фінальний матч переносять також через велику кількість хворих на коронавірус у Львівській області.

Станом на 25 червня на Львівщині підтверджено найбільше випадків зараження COVID-19 в Україні. Усього вірус виявили у 4 627 осіб, 712 одужали, ще 123 померли.