Фінал Кубка України "Динамо" – "Ворскла": онлайн відео голів

Київське "Динамо" грає з полтавською "Ворсклу" у фіналі Кубка України з футболу сезону 2019/2020. Зустріч проходить на харківському ОСК "Металіст".

Вже на 11-й хвилині завдяки зусиллями Степанюка гості вийшли вперед. Через 17 хвилин Беньямін Вербич зрівняв рахунок.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися онлайн відео голів.

"Динамо" – "Ворскла" 1:1 (перший тайм)

Гол: 0:1 – 11 Степанюк.

Гол: 1:1 – 28 Вербич.

Динамо: Бущан - Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко - Сидорчук - Цітаішвілі, Буяльський, Шепелев, Де Пена - Вербич.

Запасні: Бойко, Кадір, Сіль, Шапаренко, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Русин, Дуелунд.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндіайе, Сапай - Скляр, Пуцлін - Якубу, Кулач, Кане - Степанюк.

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Баєнко, Опанасенко, Луїзао, Шехіч, Ребенок, Васін, Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ворскла" в серії післяматчевих пенальті виграла у півфіналі Кубка України з футболу у "Маріуполя" (3:2). Голкіпер збірної України U-17 в своєму дебютному поєдинку за першу команду полтавців вийшов на заміну на 118-й хвилині і відбив три удари з 11-метрової позначки.