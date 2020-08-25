Фігу прокоментував "перехід" Мессі в "Реал"

Колишній гравець "Барселони" і "Реала" Луїш Фігу висловився про можливий трансфер аргентинського нападаючого Ліонеля Мессі.

За словами легендарного португальця варіант подій, при якому Мессі перейде в "Реал", малоймовірний.

"Жоден клуб не зможе заплатити відступні за Мессі в цьому році. На трансферному ринку зараз мало що відбувається. Думаю, будь-якому клубу дуже складно або навіть неможливо платити Мессі за контрактом. Вважаю, ми не побачимо нічого схожого на те, що сталося зі мною 20 років тому", – сказав португалець в інтерв'ю AS.com.

Нагадаємо, що Фігу в 2000-му році перейшов з "Барселони" в "Реал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільш високі шанси придбати аргентинського нападника "Барселони" Ліонеля Мессі у французького "Парі Сен-Жермен" і італійських "Інтера" і "Ювентуса"

21 серпня стало відомо, що в керівництві "синьо-гранатових" допустили можливий продаж 33-річного зоряного гравця. При цьому в "Барселоні" постараються утримати Мессі. Нинішній контракт аргентинця з клубом закінчується влітку 2021 року.

Раніше нідерландський наставник Роналд Куман на презентації в зв'язку з призначенням його на посаду головного тренера "Барселони", висловився про Ліонеля Мессі на тлі новин про можливий відхід аргентинця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Барселони" Кіке Сетьєн був звільнений зі своєї посади через кілька днів після ганебної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.