ФІФА змінила правила футболу

Конгрес ФІФА схвалив зміни в футбольні правила, що стосуються виступу гравців за національні збірні.

Тепер футболістам дозволять міняти збірну, якщо вони зіграли один офіційний матч за країну. Єдина умова, щоб це не була гра фінальної частини великого турніру, наприклад, чемпіонату світу.

Поштовхом до зміни правил послужив випадок в 2018 році, коли Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов вихованця "Барселони" Муніра Ель-Хаддад. Його хотіли викликати в збірну Марокко на ЧС-2018, але марокканцям це не вдалося зробити, оскільки у нього був один офіційний матч за збірну Іспанії.

ФІФА ввела нове правило Twitter Piers Edwards

Як повідомляв OBOZREVATEL, Англійська футбольна асоціація (FA) ввела нове правило в умовах коронавiрусу, згідно з яким футболісти можуть отримати червону або жовту картку за умисний кашель біля суперника або судді.