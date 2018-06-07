ФІФА змінила позицію України в новому рейтингу збірних

Збірна України з футболу втратила п'ять позицій в оновленому рейтингу найсильніших національних команд планети. У червневому рейтингу ФІФА наша команда займає 35-у позицію.

Кращою збірної за версією ФІФА, як і раніше є Німеччина. Другий рядок займає Бразилія. Третьою йде Бельгія.

Відзначимо прогрес Польщі, яка з 10-го вийшла на 8-е місце, змістивши звідти Іспанію.

Нагадаємо, що в 2018 році підопічні Андрія Шевченка провели чотири товариські матчі.

У березні Україна спершу зіграла внічию з Саудівською Аравією (1:1) , а потім обіграла Японію (2:1).

У червні "синьо-жовті" не змогли обіграти Марокко (0:0) і розгромили Албанію (4:1).