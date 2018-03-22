ФІФА влаштувала переполох у збірній Росії: що шукають

Футболістам збірної Росії знову довелося зіткнутися із жорстким допінг-контролем напередодні товариського матчу з командою Бразилії. У розташування господарів майбутнього чемпіонату світу 2018 року прибули одразу п'ять представників Міжнародної федерації футболу (ФІФА), які здійснюють забір проб сечі і крові спортсменів.

"У четвер о 15:20 у розташування збірної Росії прибули 5 допінг-офіцерів ФІФА. Вони перевірятимуть всю команду: дивляться кров і сечу. Чотири футболісти вже здали проби", - повідомили в офіційному "твіттері" російської збірної.

У четвер о 15:20 в розташування @TeamRussia прибутку 5 допінг-офіцерів ФІФА.

Вони перевірятимуть всю команду: дивляться кров і сечу. Чотири футболісти вже здали проби. - Збірна Росії (@TeamRussia) 22 березня 2018 р

Зазначимо, що напередодні росіянам зірвали тренування, змусивши з шостої ранку проходити жорсткий допінг-контроль.

Як повідомляв "Обозреватель", віце-прем'єр Росії Віталій Мутко просто розлютив росіян черговою брехнею про допінговий скандал навколо країни.