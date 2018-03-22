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ФІФА влаштувала переполох у збірній Росії: що шукають

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Футболістам збірної Росії знову довелося зіткнутися із жорстким допінг-контролем напередодні товариського матчу з командою Бразилії. У розташування господарів майбутнього чемпіонату світу 2018 року прибули одразу п'ять представників Міжнародної федерації футболу (ФІФА), які здійснюють забір проб сечі і крові спортсменів.

"У четвер о 15:20 у розташування збірної Росії прибули 5 допінг-офіцерів ФІФА. Вони перевірятимуть всю команду: дивляться кров і сечу. Чотири футболісти вже здали проби", - повідомили в офіційному "твіттері" російської збірної.

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Зазначимо, що напередодні росіянам зірвали тренування, змусивши з шостої ранку проходити жорсткий допінг-контроль.

Як повідомляв "Обозреватель", віце-прем'єр Росії Віталій Мутко просто розлютив росіян черговою брехнею про допінговий скандал навколо країни.

Місце
РосіяМосква
Об'єкти
збірна Росії з футболуФІФА
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