ФІФА визначилася з претендентами на приз за найкращий гол 2020 року. Відео

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала 11 претендентів на приз за найкращий гол, забитий у 2020 році.

На офіційній сторінці ФІФА в Twitter з'явився ролик, в якому зібрані найкрасивіші взяття воріт. Нагороду можуть отримати: Ширлі Круз (збірна Коста-Ріки), Джорджіан де Арраскаета ("Фламенго"), Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-П'єр Жиньяк ("Тигрес"), Софі Інгл ("Челсі"), Златко Юнузович ("РБ Зальцбург"), Хломфо Кека ("Мамелоді Сандаунз"), Сон Хин Мін ("Тоттенхем"), Леонель Кіньонес ("Макара"), Луїс Суарес ("Барселона") та Каролін Уейр ("Манчестер Сіті").

Список претендентів на приз за найкращий гол 2020 року Twitter ФІФА

Ім'я переможця, якого обирають уболівальники в режимі онлайн, стане відомо 17 грудня. Нагадаємо, що володарем призу в 2019 році став Даніель Жорі з "Дебрецена", який забив фантастичний гол ударом через себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФІФА назвала номінантів на приз найкращому футболістові 2020 року.