ФІФА визначила найкращий гол року. Відео

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала гол південнокорейського нападника "Тоттенхема" Сон Хин-Міна найкращим у році.

28-річний уродженець Чхунчхону, (Південна Корея) забив цей м'яч в 16-му турі чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі сезону 2019/2020 в грудневому матчі проти "Борнмута".

На 32-й хвилині гри Хин-Мін підхопив м'яч біля свого штрафного майданчика, пробіг більше 70 метрів за 12 секунд, пішов від семи суперників і точно пробив у ворота. Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФІФА назвала форварда "Баварії" Роберта Левандовскі найкращим гравцем року. Гравець збірної Польщі в боротьбі за престижний трофей обійшов Кріштіану Роналду ( "Ювентус", Португалія) і Ліонеля Мессі ( "Барселона", Аргентина).