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ФІФА ухвалила заборону для Росії через Крим і Донбас: спортивні підсумки 6 червня

1.2тЧитати новину російською

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) забанилаи деяких російських артистів на час ЧС-2018 через їх підтримку анексії Криму та війни на Донбасі, а російський футболіст Денис Черишев відмовився спілкуватися з журналістами з РФ. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 6 червня.

Крім того, Василь Ломаченко отримав виклик від легендарного боксера. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особи
Василь ЛомаченкоАрнольд Шварцнегер
Об'єкт
ФІФА
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