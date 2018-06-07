ФІФА ухвалила заборону для Росії через Крим і Донбас: спортивні підсумки 6 червня

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) забанилаи деяких російських артистів на час ЧС-2018 через їх підтримку анексії Криму та війни на Донбасі, а російський футболіст Денис Черишев відмовився спілкуватися з журналістами з РФ. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 6 червня.

Крім того, Василь Ломаченко отримав виклик від легендарного боксера. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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