Міжнародна федерація футболу (ФІФА) скасувала проведення в Китаї чемпіонату світу серед клубів, який повинен був пройти з 17 червня по 4 липня 2021 року.

Клубний чемпіонат світу з футболу перенесено

Як повідомляє пресслужба Федерації, клубний мундіаль перенесений на невизначений термін.

17 березня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів відеоконференцію, за підсумками якої було прийнято рішення перенести чемпіонат Європи - 2020 на 2021 рік через пандемію коронавiрусу.

Увечері 17 березня УАФ зупинив всі футбольні турніри в Україні.

Відзначимо, що раніше ФІФА виступила із заявою з приводу товариських матчів збірних на тлі пандемії коронавiрусу.

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