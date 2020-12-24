ФІФА скасувала два чемпіонати світу через коронавiрус

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) через пандемію коронавiрусу оголосила про скасування молодіжних чемпіонатів світу U-20 і U-17. Світові першості повинні були пройти в Індонезії та Перу відповідно в 2021 році.

Згідно з рішенням ФІФА, ці країни зможуть провести заплановані раніше турніри в 2023-м.

ФІФА скасувала два чемпіонати світу Twitter ФІФА

Також організація збільшила число учасників ЧС-2023 серед жінок до 32 команд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чинним чемпіоном світу U-20 є збірна Україна, яка в червні минулого року вперше в історії стала переможницею мундіалю. Фінальний матч проти Південної Кореї на стадіоні "Відзев" у польському Лодзі завершився з рахунком 3:1.

Україна на ЧС U-20 стартувала з перемоги над США (2:1). У другому турі групового етапу ми зломили опір аутсайдера квартету Катару – 1:0, достроково завоювавши путівку в плей-оф. У третьому турі українці зіграли внічию з Нігерією (1:1) і посіли підсумкове перше місце.

В 1/8 фіналу наші футболісти без проблем розібралася з представниками Панами – 4:1, а в чвертьфіналі виявилися сильнішими Колумбії (1:0), вперше в своїй історії вийшла в півфінал мундіалю.

У півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.